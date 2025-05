Giro d’Italia a van Uden la quarta tappa in volata Pedersen resta in maglia rosa

Casper van Uden trionfa nella quarta tappa del Giro d'Italia 2025, coprendo i 189 chilometri da Alberobello a Lecce. Lo sprinter olandese della Team Picnic PostNl conquista così la sua terza vittoria stagionale, mantenendo alta la competizione. Nel frattempo, il connazionale Pedersen mantiene la maglia rosa, confermando il suo status di leader nella corsa.

(Adnkronos) – L'olandese Casper van Uden ha vinto la quartatappa del Giro d'Italia 2025, 189 chilometri da Alberobello a Lecce. Lo sprinter della Team Picnic PostNl – squadra alla terza vittoria stagionale – ha tagliato per primo il traguardo davanti agli olandesi Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling).

