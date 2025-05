Giro d' Italia 2025 Van Uden vince la quarta tappa 

Casper Van Uden trionfa nella quarta tappa del Giro d'Italia 2025, un percorso di 189 chilometri da Alberobello (Pietramadre) a Lecce. Il velocista olandese della Team Picnic PostNL ha superato i suoi connazionali, in un finale avvincente, dimostrando una forma eccezionale dopo la partenza in Albania. Una gara che ha regalato emozioni a tutti gli appassionati.

AGI - È Casper Van Uden il vincitore della quarta tappa del Giro d'Italia2025, la Alberobello (Pietramadre)–Lecce di 189 chilometri, la prima in Italia dopo la grande partenza in Albania. Il velocista olandese della Team Picnic PostNL ha beffato i connazionali Olav Kooij (Team VismaLease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team); quarto il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek), che resta in maglia rosa. La fuga di Francisco Munoz Solita frazione di trasferimento, a mettersi in mostra sin dai primi chilometri è stato Francisco Munoz della Polti-VisitMalta. Un attacco solitario, col gruppo che ha lasciato fino a 5 minuti di vantaggio al fuggitivo di giornata: l'Alpecin-Deceuninck, col passare dei chilometri, ha ricucito lo strappo. A 56 chilometri dal traguardo il gruppo è tornato di nuovo compatto. 🔗Leggi su Agi.it