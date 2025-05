Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Alberobello-Lecce | orari percorso favoriti Finalmente tocca ai velocisti ma occhio ai ventagli

Oggi il Giro d'Italia 2025 riparte dopo il primo giorno di riposo con la quarta tappa da Alberobello a Lecce, un percorso che promette emozioni per i velocisti. Attenzione ai ventagli! Scopriamo insieme orari, dettagli del tracciato e i favoriti per la vittoria di questa frazione.

Si riparte dopo il primo giorno di riposo e la trasferta dall’Albania al Bel Paese. Quarta tappa per il Girod’Italia2025: da Alberobello a Lecce, andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti.percorsoL’unica salita prevista sarà quella di quarta categoria di Putignano, posta a 16 chilometri dalla partenza, ma praticamente uno strappo di un chilometro al 6%. Strada leggermente in discesa nei primi chilometri, si torna a salire solo verso il KM RedBull di Ostuni, per poi proseguire per oltre 100 chilometri completamente pianeggianti verso Lecce. L’unica insidia sarà quella del vento: occhio che si potrebbe spezzare il gruppo se dovessero arrivare delle folate laterali.ALTIMETRIAPROGRAMMA QUARTA tappa DEL Girod’Italia2025Martedì 13 maggioAlberobello-Lecce (189 km)orario di partenza: 12. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Alberobello-Lecce: orari, percorso, favoriti. Finalmente tocca ai velocisti, ma occhio ai ventagli

