Giro d’Italia 2025 | tappa Alberobello-Lecce percorso pianeggiante ideale per velocisti

...una sfida ideale per i velocisti. La quarta tappa, completamente pianeggiante, offre l'opportunità di assistere a emozionanti sprint e sorpassi mozzafiato. Gli atleti si preparano ad affrontare le strade incantevoli della Puglia, mentre i tifosi si radunano per celebrare il passaggio della maglia rosa attraverso i caratteristici trulli di Alberobello.

Il Giro d'Italia 2025 riprende il suo cammino oggi con la quarta tappa, segnando il ritorno della competizione in penombra dopo la pausa prevista. Dopo la giornata di riposo, la corsa si sposta dall'Albania verso la penisola, proponendo un percorso che va da Alberobello a Lecce e si configura come una sfida ideale per i velocisti.

Ciclismo, Giro d'Italia 2025: alle 12.55 parte la 4ª tappa Alberobello-Lecce - Dopo la pausa, la prima frazione sul territorio italiano, lasciata l'Albania, si snoda su un percorso di 189 km interamente pianeggiante e adatto ai velocisti.

Giro d'Italia 2025, la quarta tappa Alberobello-Lecce: il percorso - Il Giro d'Italia sbarca in Puglia per una tappa quasi totalmente priva di asperità, con un solo GPM a Putignano, dopo 16 km dal via di Alberobello e poi tutta pianura fino all'arrivo a Lecce.

