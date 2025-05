Giro d' Italia 2025 tappa 5 | percorso favoriti e orari tv

Il Giro d'Italia 2025 prosegue con la sua quinta tappa, un percorso che promette emozioni e battaglie tra i favoriti. Oggi, 13 maggio, i ciclisti si sfideranno in un tracciato impegnativo. Scopriamo insieme i principali protagonisti e gli orari per seguire la gara in diretta televisiva. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati!

Lecce, 13 maggio 2025 – La zampata di Casper Van Uden in volata nell’arrivo della quarta tappa di Lecce. L’olandese della Picnic ha beffato i favoriti della vigilia, soprattutto Olav Kooij e Mads Pedersen, secondo e quarto, e anche Kaden Groves, sesto. Successo un po’ a sorpresa per Van Uden che dunque si candida come protagonista degli sprint di gruppo. Miglior azzurro Matteo Moschetti decimo. In una tappa piatta non ci sono sono stati sconvolgimenti nella classifica generale. Il Giro2025 ripartirà dunque con Pedersen in testa con 7 secondi su Roglic e mercoledì 14 maggio ci sarà una tappa che promette spettacolo da Ceglie Massapica a Matera, con un finale tutto da vivere e niente affatto scontato. percorsotappa sostanzialmente pianeggiante fino agli ultimi 35 km. Sono 150 chilometri da Ceglie Massapica a Matera, ma con un finale da classica del nord. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, tappa 5: percorso, favoriti e orari tv

Giro d’Italia 2025, Van Uden vince la quarta tappa: Pedersen resta in rosa - Podio tutto olandese nella quarta tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 189 km da Alberobello a Lecce. ? ?????????? ?????????? ???????????? ?? @LaPresse_news #GirodItalia pic.twitter.co ... 🔗msn.com

Giro d'Italia, sorpresa Van Uden: a Lecce è podio tutto olandese. Pedersen cade ma alla fine è quarto - Si scatena la bagarre negli ultimi venti chilometri: è stata così accesa da provocare anche una caduta nella quale era rimasta coinvolta (per fortuna senza alcuna conseguenza) anche la maglia rosa ... 🔗corrieredellosport.it

Giro d'Italia 2025, Van Uden vince la 4a tappa e Pedersen resta in maglia rosa - L’olandese della Picnic Postnl ha vinto in volata la quarta tappa dell'edizione numero 108 del Giro. Dopo un percorso di 189 km e con un dislivello di 800 metri, ha trionfato davanti al connazionale O ... 🔗tg24.sky.it

