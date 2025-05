Giro d’Italia 2025 | Sant’Oronzo si è trasferito in Olanda

Nel 2025, il Giro d'Italia ha portato emozioni in Puglia, con Casper van Uden (Team Picnic PostNL) che ha trionfato nella quarta tappa. La corsa, lunga 189 chilometri da Alberobello a Lecce, ha visto il 23enne olandese vincere in volata, completando la tappa in 4h02'21" a una media impressionante di 46.792 km/h.

L’olandese Casper van Uden (Team Picnic PostNL) ha vinto in volata la quarta tappa del 108° Girod’Italia, svoltasi interamente in Puglia lungo i 189 chilometri, dapprima in discesa e poi pianeggianti, da Alberobello a Lecce. Il 23enne di Schiedam ha prevalso in 4h02’21”, alla media di 46.792 kmh, al termine d’uno sprint anarchico precedendo i connazionali Olav Kooij (Visma Lease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team). Quasi immutata la classifica generale con il danese Mads Pedersen (Lidl Trek) che ha conservato la maglia rosa con un margine ridotto a sette secondi sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), capace di guadagnarne due strada facendo. Si conferma al terzo posto in graduatoria a 14”, oltreché in maglia bianca, il boemo Mathias Vacek (Lidl Trek).La frazione odierna è stata caratterizzata dal coraggioso attacco dello spagnolo Francisco Munoz (Team Polti VisitMalta). 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2025: Sant’Oronzo si è trasferito in Olanda

Su questo argomento da altre fonti

Giro d’Italia 2025, Van Uden vince la quarta tappa: Pedersen resta in rosa - Podio tutto olandese nella quarta tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 189 km da Alberobello a Lecce. ? ?????????? ?????????? ???????????? ?? @LaPresse_news #GirodItalia pic.twitter.co ... 🔗msn.com

Giro d'Italia 2025, Van Uden vince la 4a tappa e Pedersen resta in maglia rosa - L’olandese della Picnic Postnl ha vinto in volata la quarta tappa dell'edizione numero 108 del Giro. Dopo un percorso di 189 km e con un dislivello di 800 metri, ha trionfato davanti al connazionale O ... 🔗tg24.sky.it

Giro d'Italia, Van Uden vince a Lecce la quarta tappa - Prima volata e prima sorpresa per il Giro d'Italia dove a Lecce si impone Casper Van Uden (Team Picnic PostNL). Il giovane olandese ha conquistato la quarta tappa della Corsa Rosa, la prima nel Bel Pa ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lucca Comics & Games omaggia il giro d'Italia

Lucca si tinge di rosa con la 5° Tappa del Giro d’Italia 2024, che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio 2024, dopo 39 anni di assenza.