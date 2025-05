Giro d’Italia 2025 Roglic sfrutta il ‘chilometro Red Bull’ e guadagna secondi su Ayuso

Nel Giro d'Italia 2025, la competizione si infiamma grazie al "Chilometro Red Bull", una novità che permette ai ciclisti di guadagnare preziosi secondi. Roglic sfrutta questa opportunità per allungare su Ayuso, dimostrando che ogni metro di strada può rivelarsi cruciale nella lotta per la maglia rosa. La corsa si fa sempre più avvincente!

sfruttare tutto quello la strada offre. Come si era detto in sede di presentazione, il Girod’Italia2025 presenta una novità rispetto alle edizioni del passato, infatti gli organizzatori hanno deciso di assegnare alcuni secondi di abbuono tramite il Chilometro Red Bull. Si parla di un traguardo volante presente in tutte le tappe in linea (escluse quindi le due cronometro) che consentirà ai big di sfidarsi per guadagnare del tempo sugli avversari in ottica classifica generale.Il regolamento prevede che il Red Bull KM metterà in palio nell’ordine 6, 4 e 2 secondi di abbuono ai primi tre corridori che transiteranno dal gate di uscita del chilometro. Giova ricordare che a fine frazione non cambierà l’assegnazione degli abbuoni per la top-3 di giornata all’arrivo: 10 secondi al primo, 6 al secondo e 4 al terzo. 🔗Leggi su Oasport.it