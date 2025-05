Giro d' Italia 2025 | grande accoglienza per i ciclisti festa in rosa in sette comuni del Brindisino

Il Giro d'Italia 2025 ha colorato di rosa il brindisino, regalando un’accoglienza trionfale ai ciclisti. Martedì 13 maggio, la quarta tappa ha attraversato sette comuni, da Alberobello a Lecce, passando per suggestive località come Fasano e Ostuni. Una festa di sport e passione, culminata in quattro ore di puro spettacolo.

Da Alberobello (Ba) a Lecce passando per Fasano e Pezze di Greco, Ostuni, Francavilla Fontana, Ceglie, Oria, Torre Santa Susanna e San Pancrazio Salentino. Quattro ore di puro spettacolo per la quarta tappa del Giro d'Italia che oggi, martedì 13 maggio, ha attraversato settecomuni del Brindisino. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giro d'Italia 2025: grande accoglienza per i ciclisti, festa in rosa in sette comuni del Brindisino

