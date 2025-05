Giro d' Italia 2025 | grande accoglienza per i ciclisti festa in rosa in sette comuni del Brindisino

Il Giro d'Italia 2025 regala una grande festa in rosa attraverso sette comuni del brindisino. Martedì 13 maggio, ciclisti e tifosi si sono uniti in un'atmosfera festosa che ha coinvolto Alberobello, Lecce, Fasano, Ostuni e altri, per quattro ore di spettacolo e entusiasmo. Un evento che celebra la passione per il ciclismo e la bellezza del territorio.

BRINDISI - Da Alberobello (Ba) a Lecce passando per Fasano e Pezze di Greco, Ostuni, Francavilla Fontana, Ceglie, Oria, Torre Santa Susanna e San Pancrazio Salentino. Quattro ore di puro spettacolo per la quarta tappa del Giro d'Italia che oggi, martedì 13 maggio, ha attraversato settecomuni del.

