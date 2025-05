Giro d’Italia 2025 dove vedere la tappa di oggi Alberobello-Lecce | orari TV percorso e favoriti

Il Giro d'Italia 2025 prosegue con la quarta tappa da Alberobello a Lecce, un percorso pianeggiante di 169 km ideale per i velocisti. Scopri gli orari della diretta su Rai 2, RaiSport HD e RaiPlay, e segui i favoriti della corsa. Non perdere l'opportunità di vivere questa emozionante tappa!

Quarta tappa del Giro d'Italia 2025, la prima sul suo nazionale dopo le precedenti in Albania: 169 km da Alberobello a Lecce, percorso pianeggiante favorevole ai velocisti. Diretta tv in chiaro e gratis su Rai 2, RaiSport HD e RaiPlay. 🔗Leggi su Fanpage.it

Giro d’Italia 2025: tappe e percorso, partenza dall’Albania e arrivo a Roma

Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via il 9 maggio da Durazzo, in Albania, e si concluderà il 1° giugno a Roma.