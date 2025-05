Giro d' Italia 2025 | altimetria calendario e percorso di tutte le tappe

Giro d'Italia2025, tutte le tappe. Due cronometro, 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna.I corridori della 108esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, affronteranno la Grande Partenza dall'Albania, con tre tappe impegnative, tra cui.

Giro d’Italia 2025: tappe e percorso, partenza dall’Albania e arrivo a Roma

Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via il 9 maggio da Durazzo, in Albania, e si concluderà il 1° giugno a Roma.