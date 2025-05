Giro di Sicilia fa tappa a Monreale | in piazza Duomo la Coppa Panormitan 1904-2025

Il Giro di Sicilia fa tappa a Monreale, dove le storiche auto si radunano nella suggestiva cornice di Piazza Duomo per la Coppa Panormitan del 19 aprile 2025. Giunto alla sua 34esima edizione, il tour celebra la tradizione automobilistica voluta da Vincenzo Florio nel 1912, arricchendosi di visite culturali per equipaggi provenienti da tutto il mondo.

tappa oggi pomeriggio davanti al Duomo di Monreale per le 200 auto storiche del Giro di Sicilia. Giunto alla 34 esima edizione, il tour, che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912, prevede infatti anche delle visite culturali per gli equipaggi provenienti da tutto il mondo. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Giro di Sicilia fa tappa a Monreale: in piazza Duomo la Coppa Panormitan 1904-2025

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dal 12 al 14 maggio il Giro di Sicilia fa tappa a Palermo: 200 auto d’epoca sfilano in città - Parte domani (lunedì 12 maggio) a Palermo l'edizione numero 34 del Giro di Sicilia, rievocazione della storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. La manifestazione, intitolata quest’anno La Sic ... 🔗msn.com

Torna il Giro di Sicilia dal 12 al 18 maggio, tappa anche nell’agrigentino - Bugatti, Porsche, Jaguar, Lancia, Maserati, Alfa Romeo: da lunedì 12 a domenica 18 maggio più di 200 auto d’epoca, provenienti da varie parti d’Italia, Europa, America e Giappone, percorreranno le str ... 🔗grandangoloagrigento.it

Il Giro d’Italia fa tappa a Napoli: percorso e bellezze imperdibili - ChatGPT ha detto:Il Giro d’Italia arriva a Napoli, unendo sport e paesaggi mozzafiato in una tappa ricca di storia e fascino ... 🔗webnapoli24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

51 WORLDWIDE GAMES: in giro per il mondo stando comodamente a casa

Dalla Cina all’Africa, passando per l’Europa e l’America, fino ad approdare in Giappone, senza nemmeno muoversi da casa.