Giro delle Marche in Rosa Che spettacolo a Offida con la vittoria di McCarthy

Grande emozione a Offida per l'8ª edizione del Giro delle Marche in Rosa, con 139 atlete pronte a sfidarsi. Nonostante la pioggia, la tappa inaugurale ha regalato uno spettacolo indimenticabile, culminato con la vittoria di McCarthy. Un evento che ha saputo trasmettere passione e sportività, coinvolgendo tutto il pubblico presente.

Grande spettacolo a Offida per l’8ª edizione del GirodelleMarche in Rosa. Sono state 139 le atlete al via della tappa inaugurale che, nella giornata di sabato, hanno regalato grandi emozioni sulle strade della città, neanche la pioggia è riuscita a rovinare la festa, ma ha reso il finale ancora più epico.vittoria in solitaria per l’australiana Chantelle McCarthy (ST Kilda Cycling Club). Il podio è stato caratterizzato da: Chantelle McCarthy al primo posto, seguita da Chantal Pegolo, al terzo posto Julia Aubry, quarto per Elena De Laurentiis e quinto per Giulia Erja Bianchi.Le maglie sono andate dopo la prima tappa: Rosa (generale): Chantelle McCarthy, Blu (Gpm): Gemma Sernissi, Verde (traguardi volanti): Lara Crestanello, Bianca (miglior giovane): Chantal Pegolo, Gialla (miglior straniera): Chantelle McCarthy. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro delle Marche in Rosa. Che spettacolo a Offida con la vittoria di McCarthy

Se ne parla anche su altri siti

Giro delle Marche in Rosa. Che spettacolo a Offida con la vittoria di McCarthy - Grande spettacolo a Offida per l’8ª edizione del Giro delle Marche in Rosa. Sono state 139 le atlete al via della tappa inaugurale che, nella giornata di sabato, hanno regalato grandi emozioni sulle ... 🔗ilrestodelcarlino.it

GIRO DELLE MARCHE IN ROSA, OFFIDA E CORRIDONIA PRONTE ALL'APPUNTAMENTO - Attese al via 150 atlete, tra cui spiccano tre formazioni internazionali provenienti da Australia, Messico e Francia, con la partecipazione della Nazionale Ucraina, segno di un evento sempre più ... 🔗tuttobiciweb.it

GIRO DELLE MARCHE IN ROSA. SORRIDONO PIERGIOVANNI E PEGOLO NEL RICORDO DI SARA PIFFER - Un momento emozionante a cui hanno presenzato Lorenzo e Marianna Piffer, genitori di Sara, per testimoniare l’amore della loro figlia per il ciclismo e per rilanciare un appello sentito e condiviso: ... 🔗tuttobiciweb.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

51 WORLDWIDE GAMES: in giro per il mondo stando comodamente a casa

Dalla Cina all’Africa, passando per l’Europa e l’America, fino ad approdare in Giappone, senza nemmeno muoversi da casa.