Giovanni Giunti | il gioiello del Perugia nel mirino di club di Serie A e B

Giovanni Giunti, il gioiello del Perugia, sta attirando l'attenzione di club di Serie A e B dopo aver conquistato il trofeo "Miglior Grifone". Con 35 presenze e la fiducia di tutti gli allenatori, il centrocampista si conferma un talento in crescita, pronto a intraprendere una nuova avventura nel calcio professionistico.

È il giocatore biancorosso del momento. GiovanniGiunti, fresco vincitore del trofeo "Miglior Grifone" è al centro delle attenzioni di club di categoria superiore. Il centrocampista ha messo insieme 35 presenze, è stato scelto come protagonista da tutti gli allenatori passati al Grifo in questa stagione e nonostante il campionato del Perugia con molte più ombre che luci, i riflettori si sono accesi sul giocatore. La lista delle pretendenti è lunga: il Bari si fa di nuovo avanti, dopo i tentativi di gennaio. Già, perché la società pugliese avrebbe già fatto le sue prime avances nel mercato invernale. Alla lista si aggiungono altri club di Serie B, come la Reggiana, il Modena e il Sudtirol. Mentre in Serie A (è in lotta per non retrocedere) a fare un sondaggio è stato l’Empoli sempre attento ai giovani calciatori di talento. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanni Giunti: il gioiello del Perugia nel mirino di club di Serie A e B

