Giovani in biblioteca incontro con gli psicologi Armuzzi e Casadei

Oggi alle 18, presso la sala conferenze di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, si terrà il secondo incontro del progetto 'Be Active, Giovani in Biblioteca'. Gli ospiti, gli psicologi Stefano Armuzzi e Iacopo Casadei, condivideranno le loro conoscenze e esperienze in un dialogo stimolante dedicato ai giovani. Non mancare!

Oggi, alle 18, nella sala conferenze di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, nell’ambito dell’anteprima del progetto ’Be Active, Giovani in biblioteca’, avrà luogo il secondo incontro con l’autore. E, questa volta, gli autori sono due, Stefano Armuzzi, psicologo del lavoro e Iacopo Casadei, anch’egli psicologo del lavoro, che presenteranno il libro "Anatomia del talento. Crescere Giovani atleti attraverso le storie dei grandi campioni" (Ultra edizioni). Anche questo evento è realizzato assieme a River22 Sporting Club di Bagno e sancisce l’avvio della collaborazione con quel Centro Sportivo, che si concretizzerà anche con la realizzazione di un punto lettura in palestra con libri forniti dalla biblioteca."Servendosi degli apporti della letteratura psico-pedagogica, della psicologia dello sport e delle biografie dei grandi campioni – sottolinea la biblioteca comunale Walter Toni di Bagno – Armuzzi e Casadei scandagliano le vicende umane e agonistiche di alcuni grandi campioni per cogliere i segreti dei loro talenti e trarre strumenti preziosi per accompagnare bambini e adolescenti nel loro percorso di crescita e aiutarli a realizzare le proprie potenzialità, come sportivi e soprattutto come esseri umani". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani in biblioteca, incontro con gli psicologi Armuzzi e Casadei

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giovani in biblioteca, incontro con gli psicologi Armuzzi e Casadei - Oggi, alle 18, nella sala conferenze di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, nell’ambito dell’anteprima del progetto ’Be Active, Giovani in Biblioteca’, avrà luogo il secondo incontro con ... 🔗ilrestodelcarlino.it

“Menti giovani in un mondo complesso”: la psicologia al servizio delle nuove generazioni - L’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) promuove la prima edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, in programma il 15 e 16 maggio 2025 presso la Reggia di Caserta. L’obiettivo ... 🔗orizzontescuola.it

Psicologia. Presentato il portale che aiuta i giovani a trovare trovare il lavoro “giusto” - Una serie di quesiti attitudinali, professionali e psicologici renderà la ricerca più efficace e agevolerà l’incontro ... dell’Ordine degli Psicologi del Lazio: "Ai giovani si chiede ... 🔗quotidianosanita.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

5Way: la realtà al servizio dei giovani designer

Un pop up store innovativo, dedicato ai talenti emergenti del campo della moda e del design. Tutto questo, e molto altro, ? 5Way, una realt? creata da Roberto Castelluzzo e Ruth Read, due imprenditori italo australiani che con il lavoro e le competenze mettono a disposizione dei nuovi talenti gli strumenti giusti per emergere.