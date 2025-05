Giovani gioco d’azzardo e dipendenze | il mondo della scuola incontra le istituzioni e gli esperti

Massa, 13 maggio 2025 – Il crescente fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovani solleva preoccupazioni sempre più urgenti. Scuole, istituzioni ed esperti si uniscono per affrontare le insidie di un settore che promette facili guadagni, ma cela rischi significativi di dipendenza e danni psicologici. Insieme, cerchiamo soluzioni per tutelare le nuove generazioni.

Massa, 13 maggio 2025 – Sempre più Giovani si avvicinano al mondo delle scommesse e del giocod’azzardo, coinvolti in un sistema sofisticato di ricerca di premi in denaro ottenuti dal caso. Ma dietro le luci accattivanti delle piattaforme digitali si nascondono rischi concreti: dipendenze silenziose, isolamento, disillusione, povertà educativa. In risposta a un fenomeno tanto attuale quanto insidioso, la Fondazione Insigniti OMRI, in collaborazione con la Prefettura di Massa-Carrara, promuove un momento di confronto dedicato al mondodellascuola, agli operatori educativi e alla cittadinanza.“Prevenzione del giocod’azzardo e lotta alla povertà educativa dei Giovani” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 16 maggio 2025 alle ore 11:00 nella Sala Consiliare del Comune di Massa. Un’occasione per mettere in rete competenze, dati ed esperienze al fine di comprendere e prevenire le forme moderne di dipendenza che colpiscono le nuove generazioni. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

