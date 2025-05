Giovane pestato a sangue a pochi passi dal negozio di famiglia la madre | Vergogna Gli aggressori subito rilasciati

Una brutale aggressione ha scosso Torre del Greco: un giovane di 23 anni è stato pestato a sangue a pochi passi dal negozio di famiglia, mentre la madre assiste impietrita all'episodio. Gli aggressori, di pari età e armati, sono stati rilasciati subito dopo l'accaduto, lasciando spazio alla vergogna e all'impotenza di una comunità indignata.

Una brutale aggressione si è consumata alle prime luci dell’alba di domenica scorsa a Torre del Greco, in piazza Luigi Palomba, in pieno centro. La vittima è un ragazzo di 23 anni, aggredito sotto casa da due suoi coetanei, uno dei quali armato di pistola. A raccontare l’episodio è la madre del. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Giovane pestato a sangue a pochi passi dal negozio di famiglia, la madre: "Vergogna. Gli aggressori subito rilasciati"

