Giovane brutalmente picchiato sotto casa in piazza La madre | I responsabili sono stati subito rimessi in libertà

Un giovane di 23 anni è stato brutalmente aggredito da due ragazzi sotto casa, in piazza, mentre la madre assisteva impotente alla scena. L'episodio di violenza, avvenuto all'alba di domenica 11 maggio, ha scosso la comunità locale, ma i responsabili sono stati prontamente rimessi in libertà.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredito con calci e pugni da due giovani, è stato vittima di un violento pestaggio avvenuto sottocasa, a breve distanza dal negozio dei suoi genitori. Il protagonista dell’episodio è un ragazzo di 23 anni, brutalmentepicchiato all’alba di domenica 11 maggio, mentre si trovava in piazza Luigi Palomba, nel cuore di Torre del Greco, in provincia di Napoli.Torre del Greco (Napoli), 23enne massacrato sottocasaIl Giovane, come raccontato anche dalla madre, è stato aggredito da due coetanei, di cui uno armato di pistola: “Mio figlio è stato aggredito all’alba, sottocasa nostra. Due ragazzi, suoi coetanei, lo hanno pestato senza alcun motivo. Uno dei due aveva una pistola. Lui ha provato a scappare, a chiedere aiuto, a difendersi come poteva. Noi, la sua famiglia, lo abbiamo soccorso. 🔗Leggi su Dayitalianews.com