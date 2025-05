Giorni di speranza nella lettura di questo nostro tempo

...la forza delle parole possono offrire conforto e rinnovamento. In questi giorni di speranza, la lettura si presenta come un rifugio, un modo per esplorare emozioni e riflessioni che aiutano a trovare luce anche nei momenti più bui. Pasqua, simbolo di rinascita, ci invita a riabituarci alla bellezza della vita attraverso le pagine dei nostri libri.

Già mi era accaduto in quella nostra drammatica primavera del 2020, quando solo la Pasqua mi permise di ritrovare la voglia di esprimermi dopo Giorni di sofferenza e di silenzio.Così anche ora, di fronte agli sconvolgimenti che hanno caratterizzato senza sosta questo inizio anno, solo la Pasqua e quello che ne è seguito mi hanno portato a ricondividere qui le mie riflessioni. Nel ricercare insieme una lettura di questonostrotempo, sento di poter ripartire da una dichiarazione rilasciata tre anni fa e oggi recuperata."questo è un problema gravissimo che affligge il mondo intero. Ci sono molte analisi sulla guerra di cui si sta soffrendo attualmente in Ucraina. Però dal mio punto di vista si tratta di un'autentica invasione imperialista nella quale la Russia vuole conquistare un territorio per ragioni di potere a proprio vantaggio.

C’è bisogno di speranza: impariamo a coltivarla - Papa Francesco l'aveva definita la più piccola delle virtù ma la più potente, capace di modificare le dinamiche della nostra vita quotidiana ... 🔗corriere.it

"Giorni segnati da crisi e violenze. Siate annunciatori di fraternità" - In questi giorni piovosi e nebbiosi ... e vorremmo che tutti scoprissero la speranza che risorge con la sua Resurrezione. Siamo noi cristiani, nelle nostre comunità parrocchiali, nei movimenti ... 🔗msn.com

