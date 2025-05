Giornata Internazionale della Luce | laboratori e incontri scientifici con gli studenti

Il 16 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Luce, STEM UP in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, propone una giornata dedicata a laboratori e incontri scientifici. Gli studenti potranno esplorare le diverse forme di luce, approfondire le loro applicazioni e scoprire l'importanza della luce nella scienza e nella tecnologia.

Formazione, orientamento e laboratoriscientifici. Il 16 maggio, in occasione dellaGiornataInternazionaledellaLuce, STEM UP, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, organizza una Giornata di laboratori e incontri per conoscere diverse forme di Luce, le loro.

