Giornata internazionale dell' infermiere i professionisti dellOpi a confronto su linee guida e competenze

In occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, l'OPI Messina raccoglie i professionisti del settore per un confronto sui temi delle competenze avanzate e dell'iperspecializzazione. Si discuterà dell'importanza delle linee guida e dei protocolli, analizzando il loro impatto in ambito medico legale e i cambiamenti necessari per rispondere alle sfide della professione.

competenze avanzate, iperspecializzazione della professione infermieristica ed utilizzo di lineeguida e protocolli e la loro rilevanza in ambito medico legale. Sono i temi trattati dall'OPI Messina in occasione della celebrazione della Giornatainternazionaledell' infermiere."I cambiamenti.

