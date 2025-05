Giornata formativa - La riforma dello sport | aspetti civilistici fiscali e lavoristici

Il Gruppo provinciale di Verona, in collaborazione con il gruppo regionale Veneto, invita a partecipare il 19 maggio 2025 a una giornata formativa dedicata alla riforma dello sport. L'evento esplorerà gli aspetti civilistici, fiscali e lavoristici, analizzando adempimenti e prospettive per il futuro dell'ecosistema sportivo italiano. Una preziosa occasione di aggiornamento e confronto per tutti gli operatori del settore.

Il Gruppo provinciale di Verona, in collaborazione con il gruppo regionale Veneto, organizza per il giorno 19 maggio 2025 una Giornataformativa su LA riformadellosportaspetti CIVILISTIVI, fiscali E lavoristici ADEMPIMENTI E PROSPETTIVE PER L’ECOSISTEMA sportIVO ITALIANO.La serata che si. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Giornata formativa - La riforma dello sport: aspetti civilistici, fiscali e lavoristici

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giornata formativa - La riforma dello sport: aspetti civilistici, fiscali e lavoristici - Il Gruppo provinciale di Verona, in collaborazione con il gruppo regionale Veneto, organizza per il giorno 19 maggio 2025 una giornata formativa su LA RIFORMA DELLO SPORT ASPETTI CIVILISTIVI, FISCALI ... 🔗veronasera.it

Riforma dello sport: ultimo appuntamento con le Giornate del diritto e delle professioni - Nella sede della Guardia di Finanza di Grosseto un incontro sulla riforma dello sport per le Giornate del diritto e delle professioni ... 🔗grossetonotizie.com

“Riforma dello sport: nuove regole, nuove sfide per associazioni e società sportive”. Incontro nella sede di Confartigianato Imprese Calabria - CATANZARO /Un cambiamento profondo che chiama all’azione tutto il mondo dello sport dilettantistico. La riforma dello sport impone consapevolezza, strumenti adeguati e un accompagnamento costante. 🔗giornaledicalabria.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.