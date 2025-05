Giornata della ristorazione con evento Un giorno da chef dedicato agli alunni delle scuole primarie

Nella mattinata del 12 maggio, la Dimora Cecchini di Picciano ha ospitato la presentazione della terza edizione della Giornata Nazionale della Ristorazione. L'iniziativa, promossa da Fipe-Confcommercio, si svolgerà il 17 maggio e include un evento speciale "Un giorno da chef" rivolto agli alunni delle scuole primarie, per valorizzare il ruolo della cucina e dell'educazione alimentare.

Nella mattinata di ieri, 12 maggio, nella Dimora Cecchini di Picciano si è tenuta la presentazione della terza edizione dellaGiornata nazionale dellaristorazione, iniziativa ideata da Fipe-Confcommercio, che si celebrerà in tutta Italia sabato 17 maggio per valorizzare il ruolo della. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Giornata della ristorazione con evento “Un giorno da chef” dedicato agli alunni delle scuole primarie

Cosa riportano altre fonti

GIORNATA DELLA RISTORAZIONE: CENTO ALUNNI PER “UN GIORNO DA CHEF” A PICCIANO - PICCIANO – “Un’iniziativa di grande importanza, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, che nasce con l’obiettivo di riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema ... 🔗abruzzoweb.it

La giornata nazionale della ristorazione si celebra a picciano con giovani chef e tavola rotonda sulla tradizione - La giornata nazionale della ristorazione, promossa da Fipe-Confcommercio e sostenuta dal presidente della Repubblica, celebra la cucina tradizionale italiana coinvolgendo nuove generazioni con eventi ... 🔗gaeta.it

Giornata Ristorazione, al centro l'uovo come simbolo di vita - ++RPT alla seconda riga E' l'uovo l'ingrediente della Giornata della Ristorazione, in programma il 17 maggio e organizzata da Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi "per valorizzare e rafforzar ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.