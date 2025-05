Giornalisti La7 in sciopero contro Urbano Cairo e Mentana i motivi della protesta della redazione del Tg

I giornalisti di La7 indicono uno sciopero di tre giorni contro Urbano Cairo e Enrico Mentana, denunciando condizioni lavorative insoddisfacenti. Gli operatori del TG protestano per stipendi inadeguati e precarietà, chiedendo maggiore attenzione alle loro richieste e un miglioramento delle condizioni all'interno della redazione.

I Giornalisti La7 hanno annunciato uno sciopero di tre giornate per protestare sulle condizioni delle redazioni, tra stipendi bassi e precariato 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giornalisti La7 in sciopero contro Urbano Cairo e Mentana, i motivi della protesta della redazione del Tg

