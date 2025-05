Giorgione è un genio ha portato in tv la cucina vera Per me è un padre a tutti gli effetti Intervista a Giuseppe Siragusa

Giorgione, icona della cucina autentica in TV, ha ispirato molti, incluso Giuseppe Siragusa. In questa intervista, Siragusa condivide la sua esperienza al fianco di Giorgione, che considera un vero padre, e racconta come, a soli 14 anni, è diventato parte della sua famiglia culinaria, mentre gestisce anche il suo ristorante.

Lo affianca in cucina da molti anni, ma ha anche un ristorante tutto suo. Quando aveva 14 anni è entrato a far parte della sua famiglia 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Giorgione è un genio, ha portato in tv la cucina vera. Per me è un padre a tutti gli effetti”. Intervista a Giuseppe Siragusa

