Giorgio Poi e Luca Marinelli nel videoclip del brano Solo per Gioco

Luca Marinelli e Giorgio Poi si uniscono per la prima volta nel videoclip di "Solo per Gioco", brano originale della colonna sonora del film "Paternal Leave". Un gesto d’amicizia e un’intuizione artistica si trasformano in una melodia che racconta storie condivise, creando un legame unico tra musica e cinema.

LucaMarinelli e Giorgio Poi duettano per la prima volta nel videoclipSolo per Gioco, brano originale tratto dalla colonna sonora del film Paternal Leave, scritto e diretto da Alissa Jung. Tutto nasce durante la lavorazione del film, quando la regista cercava una canzone capace di restituire l'emozione profonda di una delle scene più centrali. È stato LucaMarinelli a suggerire una canzone di Giorgio Poi, suo amico da anni. Giorgio, colpito dalla sensibilità del film, ha dato il suo consenso perché Marinelli potesse interpretarla.Dopo le prime visioni, Solo per Gioco ha iniziato a risuonare con forza tra il pubblico: molti chiedevano chi fosse l'autore del brano e dove poterlo ascoltare.

