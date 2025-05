Giochi d’azzardo | 56 casi in cura in Apss Gli esperti | Il problema è più ampio

Nella provincia di Trento, 56 persone sono in cura per dipendenze legate al gioco d'azzardo, rappresentando lo 0,01% della popolazione. Questo dato, proveniente dal diciassettesimo bollettino del Data Room di As.Tro, mette in luce un problema ben più ampio, che richiede attenzione e interventi mirati da parte degli esperti del settore.

Nell'area della provincia di Trento sono 56 le persone in cura per problematiche connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo (lo 0,01% della popolazione). Questo dato proviene dal diciassettesimo bollettino del Data Room di As.Tro. – Astrotrattenimento, l'associazione degli operatori di gioco.

