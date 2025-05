Gino Cucco in azione | la sabbia del Tevere spostata sulle spiagge di Ostia

Gino Cucco è protagonista di un'importante operazione: la rimozione di settantamila metri cubi di sabbia dalla foce del Tevere per migliorare la navigabilità. Iniziata a fine marzo e finanziata dalla regione Lazio, quest'azione, ormai quasi completata, segna un passo significativo per la valorizzazione delle spiagge di Ostia e la gestione del fiume.

Settantamila metri cubi di sabbia. È questa la quantità di materiale che la draga in azione dalla fine di marzo ha rimosso dalla foce del Tevere. Migliora la navigabilitàL’intervento, ormai alle battute finali, è stato voluto e finanziato dalla regione Lazio. L’obiettivo dell’operazione è. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - “Gino Cucco” in azione: la sabbia del Tevere spostata sulle spiagge di Ostia

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG ANNUNCIA IL ROBOT CON LUCE A RAGGI UV CON AZIONE DISINFETTANTE

L’ultimo arrivato nella famiglia di robot LG CLOi supporterà hotel, scuole, uffici, ristoranti e retailer per garantire la sicurezza dei clientiCombinando le proprie competenze in robotica, intelligenza artificiale e veicoli autonomi con la profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori, LG Electronics ha annunciato lo sviluppo di un robot autonomo che utilizzerà la luce ultravioletta C (UV-C) per disinfettare le superfici toccate più frequentemente.