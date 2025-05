Gigi D’Alessio verso l’addio a The Voice per lui uno show su Canale 5 con Vanessa Incontrada

Gigi D'Alessio potrebbe dire addio a The Voice per approdare su Mediaset. Il cantante, infatti, sarebbe in procinto di partecipare a un nuovo show su Canale 5 insieme alla conduttrice Vanessa Incontrada. Scopriamo i dettagli di questa possibile svolta nella carriera di D'Alessio.

Vicino l'addio di Gigi D'Alessio a The Voice per uno show a Mediaset?

