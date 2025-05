Gigi D’Alessio | Sono un papà amico dei miei figli Quando guardo i più piccoli mi viene un po' di tristezza non so se li vedrò quando avranno 20 anni

Gigi D'Alessio, cantautore e papà affettuoso, condivide riflessioni profonde sulla paternità e il passare del tempo. Con sei figli avuti da tre donne diverse, esprime un misto di gioia e nostalgia osservando i più piccoli, domandandosi come saranno tra vent'anni. La sua ultima gioia, Ginevra, è nata nel luglio 2024 dall'amore con Denise Esposito.

