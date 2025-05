GIGI D’ALESSIO LASCIA THE VOICE PER CANALE 5 | IN ARRIVO UN NUOVO SHOW E NON SOLO

Gigi D'Alessio si prepara a una nuova avventura televisiva su Canale 5, dopo aver concluso la sua esperienza con The Voice. In arrivo un nuovo show, di cui si attende con curiosità ogni dettaglio, mentre l'artista continua a farsi notare in importanti eventi come il Capodanno Mediaset e le ospitate da Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Gigi D'Alessio si prepara a diventare uno dei volti di punta di Canale 5. Terminata l'esperienza con The Voice – chi prenderà il suo posto in giuria? – lo attende un nuovo show e non solo. Lo abbiamo visto ospite del Capodanno Mediaset, di Maria De Filippi e ieri di Silvia Toffanin, antipasti di quello che sarà il suo passaggio a Mediaset dove sarà legato in esclusiva per i prossimi anni. Così Hit su Affari Italiani che l'ha accolto dopo la fine del lungo sodalizio con Tvblog. Nel dettaglio D'Alessio condurrà un inedito format in tre serate su Canale 5 e con lui ci sarà Vanessa Incontrada. Insieme hanno condotto nel 2019 su Rai1 "20 Anni che siamo Italiani". Il pacchetto Cologno prevede la sua presenza in più programmi. Non si esclude di vederlo dietro il bancone di Striscia la Notizia.

