GIGI D’ALESSIO LASCIA THE VOICE PER CANALE 5 | IN ARRIVO UN NUOVO SHOW E NON SOLO

Gigi D’Alessio lascia The Voice per intraprendere una nuova avventura su Canale 5. Dopo aver concluso la sua esperienza nel talent show, il celebre artista è pronto a debuttare con un nuovo programma, accendendo le aspettative dei fan. Intanto, sono iniziate le speculazioni su chi potrebbe sostituirlo nella giuria.

GIGID’ALESSIO si prepara a diventare uno dei volti di punta di CANALE 5. Terminata l’esperienza con The VOICE – chi prenderà il suo posto in giuria? – lo attende un NUOVOSHOW e non SOLO.Lo abbiamo visto ospite del Capodanno Mediaset, di Maria De Filippi e ieri di Silvia Toffanin, antipasti di quello che sarà il suo passaggio a Mediaset dove sarà legato in esclusiva per i prossimi anni.Così Hit su Affari Italiani che l’ha accolto dopo la fine del lungo sodalizio con Tvblog. Nel dettaglio D’ALESSIO condurrà un inedito format in tre serate su CANALE 5 e con lui ci sarà Vanessa Incontrada.Insieme hanno condotto nel 2019 su Rai1 “20 Anni che siamo Italiani”. Il pacchetto Cologno prevede la sua presenza in più programmi. Non si esclude di vederlo dietro il bancone di Striscia la Notizia.L'articolo GIGID’ALESSIOLASCIA THE VOICE PER CANALE 5: IN ARRIVO UN NUOVOSHOW E NON SOLO proviene da BUBINO. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GIGI D’ALESSIO LASCIA THE VOICE PER CANALE 5: IN ARRIVO UN NUOVO SHOW E NON SOLO

Patrizia Conte vince The Voice Senior 2025: trionfo per il team di Gigi D’Alessio

Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025. Appartenente al team di Gigi D'Alessio, la cantante 61enne originaria di Taranto ha conquistato il pubblico durante la finale andata in onda su Rai 1, interpretando il brano “Oggi sono io” di Alex Britti.