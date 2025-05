Giardini Reali danneggiati dal festival di luci | scatta l’esposto in procura

Monza, 13 maggio 2025 – Il "Comitato per il parco Antonio Cederna" e il "Comitato la Villa Reale è anche mia" hanno formalizzato un esposto in Procura per denunciare i gravi danni subiti dai Giardini della Villa Reale durante il "Light Art Festival" del dicembre 2023. "Chiediamo al Consorzio Parco e Villa - sottolineano

Monza, 13 maggio 2025 – Il “Comitato per il parco Antonio Cederna” e il “Comitato la Villa Reale è anche mia” hanno presentato un esposto in procura per i danni provocati ai Giardini della Villa Reale dal “Light art festival” del dicembre 2023.“Chiediamo al Consorzio Parco e Villa - sottolineano Bianca Montrasio (promotrice dei comitati) e Roberto D’Achille - di verificare lo stato di salute del monumento arboreo e di predisporre interventi a rimedio della scelta scellerata che non è stata allora fermata”.L’allarmeIl 17 novembre 2023 gli attivisti avevano inviato una segnalazione urgente agli organi di tutela del complesso monumentale Villa, Parco e GiardiniReali prefigurando l’impatto negativo dei 40 giorni di festival (tra luci e suoni ad alta intensità, dannosi per la fauna, gli alberi e i fragili prati dei GiardiniReali). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giardini Reali “danneggiati” dal festival di luci: scatta l’esposto in procura

