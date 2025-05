Giancarlo Giorgetti | valutare l' impatto dei prestiti Safe sulle finanze pubbliche

Giancarlo Giorgetti sottolinea l'importanza di valutare con attenzione l'impatto dei prestiti tramite lo strumento Safe sulle finanze pubbliche. Propone l'esplorazione di alternative, come l'impiego di fondi privati, evidenziando la necessità di considerare opzioni aggiuntive per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del Paese.

"La richiesta di prestiti tramite lo strumento Safe dovrebbe essere valutata attentamente, considerando l'impattosullefinanzepubbliche. Per questo motivo sosteniamo l'esplorazione di ulteriori opzioni, tra cui l'utilizzo di fondi del settore privato e la possibilità di estendere il dispositivo per la ripresa e la resilienza oltre il 2026, per aumentare il margine di bilancio a disposizione degli Stati membri per rispondere all'esigenza di aumentare la spesa per la difesa". Lo ha detto il ministro dell'Economia GiancarloGiorgetti, nell'intervento alla discussione sui prestitiSafe all'Ecofin, secondo quanto riferisce il Mef. 🔗Leggi su Quotidiano.net