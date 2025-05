GIampietro Pd | Se l' assessore vuole garantire lo scuolabus alla Bosco metta le risorse con una variazione di bilancio

Giampietro PD sollecita l'assessore a garantire il servizio di scuolabus per la scuola primaria Bosco di via di Sotto. Nonostante la richiesta formale della dirigenza e il sostegno di 50 famiglie, la mancanza di risorse adeguate rappresenta un ostacolo. È fondamentale una variazione di bilancio per assicurare il trasporto ai ragazzi.

“La scuola primaria Bosco di via di Sotto oggi non è raggiunta da alcun servizio di scuolabus, e la dirigenza scolastica ha seguito la strada istituzionalmente più corretta per chiederne l’attivazione dopo aver ricevuto la manifestazione di interesse da parte dei genitori di 50 bambini. Ora. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - GIampietro (Pd): "Se l'assessore vuole garantire lo scuolabus alla Bosco metta le risorse con una variazione di bilancio"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ibrahimovic Acquista 10.000 ettari di bosco per cacciare e pescare

Grande appassionato di caccia, Ibrahimovic si è appena regalato un "parco giochi" da sogno. Zlatan Ibrahimovic è un calciatore amato e stimato da tutti, ma il suo ultimo capriccio potrebbe attirare l'ira di molti.