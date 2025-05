Giallo Conte-Oriali irrompe il Napoli | la smentita cambia tutto

Il Napoli, in lotta per lo Scudetto, vive un momento cruciale dopo le voci di mercato. Una smentita decisa da parte del club cambia le dinamiche, mentre la squadra è chiamata a difendere un prezioso punto. Con due partite ancora da giocare, la tensione è alta dopo il recente mezzo passo falso contro il Genoa.

Arriva una precisazione forte da parte del club azzurro che è in piena corsa Scudetto. L’annuncio cambia le carte in tavolaUn punto da proteggere e due partite ancora da disputare. È questa la situazione nella quale naviga al momento il Napoli che dopo il mezzo passo falso contro il Genoa si ritrova l’Inter alle calcagna pronta ad approfittare di altri eventuali inciampi della squadra di Conte.GialloConte-Oriali, irrompe il Napoli: la smentitacambiatutto (LaPresse) – Calciomercato.itSerpeggia quindi amarezza dopo il 2-2 dell’ultimo settimana con le critiche che non sono di certo mancate anche alla gestione di alcuni momenti da parte del tecnico salentino sempre al centro anche di inevitabili voci di mercato. Lo stesso Conte nella conferenza stampa post Genoa aveva rimarcato: “Ci siamo giocati il bonus, dispiace perché meritavamo vincere. 🔗Leggi su Calciomercato.it