Giallo burro | il colore di tendenza in Primavera Estate

Il giallo burro si fa strada come il colore di tendenza per la primavera estate. Life&People.it esplora come questa tonalità sorprendente e versatile possa ravvivare il guardaroba estivo, dopo l'esplosiva stagione del “brat green”. Scopri come abbinare il giallo burro e lasciati ispirare da nuove fresche combinazioni.

Life&People.it L’estate: momento perfetto per sperimentare nuovi colori sorprenderti e inaspettatamente versatili. Non a tutti piace il giallo e, dopo l’estrosa esplosione del “ brat green ” lo scorso anno, è naturale che si senta il bisogno di tornare a tonalità più neutre. Così, ora è una nuova nuance di tendenza: il colore che va di moda è il giallo burro. Una coincidenza buffa, se si pensa che il colore dell’anno Pantone è il “mocha mousse”. Probabilmente ci stiamo affidando ai comfort food come ispirazione estetica, oppure stiamo semplicemente cercando più conforto, pace e felicità generale? Ma se il giallo burro fosse più di un colore nostalgico e da comfort zone? Basta pensare all’abito giallo indossato da Audrey Hepburn in Funny Face (1957): troppo bello per essere vero. Le origini del giallo burro . 🔗Leggi su Lifeandpeople.it

Addio bianco! Il vestito giallo burro è la tendenza dell'estate 2025 elegante e versatile da vera fashionista

Come scrive vogue.it: Elegante come il bianco ma più cool. Il vestito giallo burro è la tendenza estiva da avere nell'armadio 2025: consigli su come abbinarlo e i modelli da fashionista ...

Il giallo burro è il colore più chic della primavera: come lo indossano le star, da Heidi Klum a Blake Lively

Riporta dilei.it: Un nuovo neutro ha conquistato la moda della primavera 2025: è il goloso giallo burro, spalmato sulle passerelle d’haute couture e sui look delle star.

Giallo burro e bianco, l’abbinamento colore in trend da provare ora

Segnala amica.it: Il migliore abbinamento giallo burro, il colore più di tendenza dell'estate 2025? Quello con il bianco, in chiave boho chic.

