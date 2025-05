Giada Zanola stordita e gettata dal cavalcavia | l’ex compagno andrà a processo per omicidio aggravato

Andrea Favero, camionista di 39 anni di Vigonza (Padova), affronterà un processo per omicidio aggravato per la morte della sua ex compagna Giada Zanola. Accusato di averla sedata e gettata dal cavalcavia sull'autostrada A4, il caso ha suscitato grande indignazione e preoccupazione nella comunità locale.

Il camionista padovano, che per ora rimane in carcere, dopo che ieri mattina ha revocato la legale d'ufficio Laura Trevisan ha già incontrato al Due Palazzi il suo nuovo avvocato Marco Marcelli, un esperto penalista del foro di Venezia.