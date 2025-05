Giacobazzi | A Bergamo mi sento a casa a ChorusLife propongo convivialità

Bergamo. “A Bergamo mi sento a casa: mi piace molto e torno sempre volentieri. Questa volta mi esibirò alla ChorusLife Arena portando in scena la convivialità”. Così Giuseppe Giacobazzi, attore e comico molto amato dal pubblico televisivo e teatrale, esprime l’entusiasmo per il suo ritorno in città.Sabato 17 maggio alle 21 sarà in scena sul nuovo palco cittadino con lo spettacolo “Osteria Giacobazzi”, portando tante risate e divertimento. Accanto a lui sul palco ci saranno il comico e cabarettista Andrea Vasumi e tanti ospiti, dando vita a un’esibizione accattivante e coinvolgente.Il palcoscenico si trasformerà nel vero senso della parola, diventando – come si evince dal titolo – un’antica osteria: abbiamo intervistato Giacobazzi per saperne di più.È stato diverse volte a Bergamo e riceve sempre tanto affetto dal pubblico: è diventato un habitué della nostra città?Eh sì, mi sono esibito diverse volte a Bergamo e mi piace molto. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Giacobazzi: “A Bergamo mi sento a casa, a ChorusLife propongo convivialità”

