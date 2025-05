Giaccherini | Napoli Conte sa come reagire dopo Genoa lo ha fatto anche con noi alla Juve; per lo Scudetto gli do questa percentuale

Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Juve e Napoli, ha commentato il recente pareggio del Napoli contro il Genoa, evidenziando l'abilità di Antonio Conte nel recuperare dopo questo tipo di risultati. Rivivendo la sua esperienza con la Juve durante la lotta per lo scudetto, Giaccherini esprime fiducia nella reazione della squadra partenopea.

