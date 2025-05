Gesualdo Fism ' già lanciati 14 percorsi di cura digitalizzati con Ai'

Durante l'Ai Week, Gesualdo FISM ha lanciato 14 innovativi percorsi di cura digitalizzati con intelligenza artificiale. Presentata anche Clara, un'assistente digitale che rappresenta una vera rivoluzione. "Vogliamo garantire una sanità equa per tutti", ha dichiarato il rappresentante dell'azienda, sottolineando l'importanza della prevenzione e dell'accesso alle cure per ogni individuo.

Alla Ai Week presentata anche l'assistente digitale Clara, 'una vera rivoluzione' Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Il nostro obiettivo è quello di garantire una sanità equa per tutti. Parlare di sanità significa innanzitutto fare prevenzione, ma quando ci ammaliamo tutti dobbiamo poter u

