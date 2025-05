Gerri Anticipazioni Terza Puntata | La Verità Sulle Ossa Ritrovate!

Nella terza puntata di Gerri, il ritrovamento di ossa umane scuote la comunità e riaccende vecchie paure. Mentre leggende locali emergono in tutta la loro inquietante verità, nuove sparizioni complicano un mistero già fitto. Gerri si trova a dover affrontare un incubo che affonda le radici nel passato.

Nella TerzaPuntata di Gerri, intitolata Angelo che sei il mio custode, il ritrovamento di Ossa umane in alcune grotte pugliesi dà il via a un'indagine che scuote la comunità. La scoperta che i resti appartengono a un bambino collega il caso a vecchie sparizioni irrisolte. Tuttavia, una telefonata anonima spinge Gerri su una pista alternativa. Un anziano professore rivela leggende locali inquietanti legate al luogo del ritrovamento. Intanto, un altro bambino scompare nel nulla, alimentando il mistero. Durante la notte di Natale, Gerri e Lea, soli in Questura, indagano su alcuni spari provenienti da un deposito abbandonato.