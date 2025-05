gerri anticipazioni terza puntata del 19 maggio la trama dell episodio 3

Siamo giunti alla terza puntata di "Gerri", la fiction di Rai 1 che conquista il pubblico con le avventure di Giulio Beranek e Valentina Romani. Con ascolti che oscillano tra il 19% e il 20%, l’attesa cresce. Scopriamo insieme le anticipazioni dell’episodio 3, in onda il 19 maggio!

Siamo arrivati alla terzapuntata di Gerri, la fiction di Rai 1 con protagonista Giulio Beranek insieme a Valentina Romani. La serie tv sta ottenendo un ottimo riscontro negli ascolti tv, con una media share tra il 19 e il 20%. Ma ecco le anticipazioni della terzapuntata di Gerri in onda il 19 maggio 2025.Gerrianticipazioniterzapuntata, la tramadell’episodio 3Il ritrovamento di vecchie ossa umane in una zona di grotte della campagna pugliese mette in moto le indagini della Polizia. Quando le analisi della Scientifica svelano che le ossa appartengono a un ragazzino, l’attenzione si concentra sui minori scomparsi negli ultimi anni, ma una strana telefonata mette Gerri su una pista diversa. Mentre lui e i suoi colleghi vengono a conoscenza, grazie a un anziano professore, di antiche leggende locali, un bambino scompare nel nulla. 🔗Leggi su Piperspettacoloitaliano.it