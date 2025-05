Germania | Russia non lasci sedia vuota partecipi se vuole la pace

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha invitato la Russia a non lasciare una "sedia vuota" nei prossimi colloqui di pace con l'Ucraina. A Berlino, ha sottolineato l'importanza di un impegno attivo per porre fine al conflitto, evidenziando l'urgenza di un dialogo costruttivo tra Mosca e Kiev, previsto giovedì a Istanbul.

Berlino, 13 mag. (askanews) - Il neo ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha esortato la Russia a compiere un "passo decisivo" verso la pace con l'Ucraina, partecipando ai possibili colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky giovedì a Istanbul, in Turchia. "L'Ucraina ha fatto molta strada, è pronta a negoziati incondizionati per un cessate il fuoco e un accordo di pace e ora la Russia è chiamata ad agire. La Russia non deve lasciare una sediavuota (a Istanbul), bensì deve presentarsi se è seriamente interessata alla pace". "C'è grande determinazione affinché anche l'Europa reagisca. Non permetteremo alla Russia di continuare questa guerra senza pensarci due volte, la Russia deve ora compiere il passo decisivo ed essere pronta a sedersi al tavolo dei negoziati". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Germania: "Russia non lasci sedia vuota, partecipi se vuole la pace"

