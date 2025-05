Germania quattro arresti all’interno del gruppo di estrema destra dei Reichsbürger

Quattro arresti sono stati effettuati in Germania all'interno del gruppo di estrema destra Reichsbürger. Il ministro dell’Interno, Alexander Dobrindt, ha avviato un’ampia operazione contro questi estremisti che rifiutano di riconoscere la legittimità della Repubblica federale, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza e la stabilità nel paese.

Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt ha avviato una vasta operazione contro l’universo dei Reichsbürger (cittadini del Reich), estremisti di destra che non riconoscono la legittimità della Repubblica federale tedesca. Il gruppo più ampio e strutturato di questa galassia ideologica, il Koenigreich Deutschland, è stato ufficialmente bandito, mentre perquisizioni sono state eseguite in sette Länder. Tra i quattro arrestati figura Peter Fitzek, che si definisce Re di Germania, che in passato ha creato istituzioni finanziarie illegali all’interno del suo autoproclamato regno. Le autorità ha segnalato che gli appartenenti al Reichsbürger, che erano circa 18 mila nel 2017, oggi superano i 25 mila, e almeno 2.500 di loro sarebbero disposti a compiere «azioni violente».Peter Fitzek (Ansa). 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Germania, quattro arresti all’interno del gruppo di estrema destra dei Reichsbürger

Su questo argomento da altre fonti

Germania, quattro arresti all’interno del gruppo di estrema destra dei Reichsbürger - Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt ha avviato una vasta operazione contro l’universo dei Reichsbürger (cittadini del Reich), estremisti di destra che non riconoscono la legittimità de ... 🔗msn.com

Germania, al bando l'organizzazione di estrema destra "cittadini del Reich": 4 arresti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Germania, al bando l'organizzazione di estrema destra 'cittadini del Reich': 4 arresti ... 🔗tg24.sky.it

Berlino, arrestati quattro leader del gruppo estremista di destra «Regno di Germania»: tra loro c'è anche il fondatore - Il governo tedesco ha annunciato l'arresto di quattro leader di un'organizzazione estremista di destra che si autodefinisce «Regno di Germania» e che cercava di ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL GRUPPO POP K/DA SVELA IL SUO PRIMO ALBUM

Il primo gruppo composto da personaggi di un videogioco svela il suo primo album ALL OUTL?attesissimo album include cinque brani, tra cui THE BADDEST e MORE.