Germania maxi-blitz contro il gruppo di ultradestra Cittadini del Reich Avevano creato un contro-Stato

La Germania affronta una massiccia operazione contro il gruppo di ultradestra "Cittadini del Reich", autoproclamatosi “Regno di Germania”. Questa organizzazione, che minaccia l'ordine democratico del Paese, è stata ufficialmente bandita dal governo di Berlino. Nelle prime ore di oggi, centinaia di forze di sicurezza sono intervenute in vari Lander per smantellare la rete del controstato.

Il governo di Berlino ha messo al bando il più grande gruppo di “Cittadini del Reich“, un’organizzazione di estrema destra che si autodefinisce “Regno di Germania” e cerca di minare l’ordine democratico del Paese. Dalle prime ore di questa mattina centinaia di forze di sicurezza in diversi Lander hanno perquisito le proprietà dell’associazione e le case dei membri di spicco del gruppo.La polizia ha arreStato quattro leader del gruppo, tra cui il suo fondatore Peter Fitzek, che proclamò il cosiddetto “Regno di Germania” nella città orientale di Wittenberg nel 2012. Come ha spiegato la Procura, i quattro, di età compresa tra i 37 e i 59 anni, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito di una operazione più ampia finalizzata alla repressione del movimento estremista “Cittadini del Reich’, di cui il ‘Regno di Germania” è una fazione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, maxi-blitz contro il gruppo di ultradestra “Cittadini del Reich”. “Avevano creato un contro-Stato”

