Germania blitz contro i ‘Cittadini del Reich’ | al bando la frangia più estremista

La Germania ha lanciato un’operazione contro il gruppo di estrema destra 'Regno di Germania', parte del movimento 'Cittadini del Reich', accusato di minacciare l'ordine democratico. Quattro leader, compreso il fondatore Peter Fitzek, sono stati arrestati. Il ministro dell'Interno tedesco ha annunciato il divieto di questa frangia estremista.

(Adnkronos) – Bandito in Germania il gruppo di estrema destra 'Regno di Germania', fazione del movimento 'Cittadini del Reich', accusato di "attaccare l'ordine democratico liberale". La polizia tedesca ha arrestato quattro leader del gruppo, tra cui il fondatore Peter Fitzek. Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt ha spiegato che 'Regno di Germania', che conta circa seimila . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

