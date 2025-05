Germania basta informazioni sulle armi fornite all’Ucraina

Il dibattito sulla fornitura di armi all'Ucraina continua a infiammare i dialoghi politici in Germania. Roma, 13 maggio 2025 – I missili da crociera a lungo raggio Taurus KEPD 350, realizzati dalla joint venture Taurus Systems GmbH, sono stati al centro di controversie, sollevando interrogativi sulle implicazioni e il loro eventuale utilizzo nel conflitto attuale.

Roma, 13 maggio 2025 – La fornitura dei missili da crociera a lungo raggio Taurus KEPD 350, prodotti dalla Taurus Systems GmbH una joint venture tra MBDA e SAAB, era stata al centro di accese polemiche tra i fautori che premevano per la fornitura e l’autorizzazione all’impiego di queste armi anche oltre i confini nazionali ucraini e i detrattori che temevano un eccessivo coinvolgimento della Germania nel conflitto russo-ucraino. Tra i fautori c’era anche l’attuale cancelliere, Friedrich Merz, all’epoca leader dell’opposizione al governo Scholz.Oggi, però, a pochi giorni dall’insediamento del suo governo, Merz ha deciso di ritornare alla politica del riserbo sulla consegna di specifici sistemi d’arma, compresi i Taurus, dei quali ha ridimensionato pubblicamente la rilevanza bellica.Il governo manterrà “un profilo basso sui Taurus”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa, guidato da un esponente dei Socialdemocratici (SPD), partner di coalizione di Merz. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Germania, basta informazioni sulle armi fornite all’Ucraina

Ne parlano su altre fonti

“L’invio di armi a Kiev? Lontano dagli occhi dell’opinione pubblica”: la “svolta” di Merz in Germania per ora è per meno trasparenza - Il "nuovo" leader in Europa ferma ogni informazione sulle forniture a Kiev. Il motivo è quello di "non dare vantaggio a Putin", ma in ballo c'è altro ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina, armi della Germania contro obiettivi in Russia: cosa può succedere ora? Rischio guerra nucleare? Cosa farà Putin? - La Germania dà il via libera a Kiev ... «L'Occidente sta urgentemente pompando armi nel paese, trasmettendo informazioni di intelligence, addestrando personale militare ucraino e reclutando ... 🔗msn.com

Steinmeier: peggio Germania armata “male” che “pesantemente” - Forse persino distinguersi oggi. Una Germania male armata è una minaccia maggiore per l’Europa di una Germania pesantemente armata”. Lo ha detto il Presidente federale tedesco Frank-Walter ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Germania: sparatoria a Berlino nei pressi sede SPD, quattro i feriti

I fatti sono avvenuti stamattina presto, sabato 26 dicembre, nel distretto di Kreuzberg.Una sparatoria è scoppiata poco prima delle 4 del mattino di sabato 26 dicembre, nel quartiere Kreuzberg di Berlino.