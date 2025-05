Germania arrestati 4 leader del movimento di estrema destra Cittadini del Reich | Creato un contro-Stato

In Germania, quattro leader del movimento di estrema destra "Cittadini del Reich" sono stati arrestati in operazioni di polizia che hanno coinvolto diversi Länder. Il ministro dell'Interno ha denunciato la loro ideologia come cospirazionista e antisemita, sottolineando che i gruppi radicali continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Decine di perquisizioni sono state effettuate.

Operazioni di polizia in diversi Länder: decine di perquisizioni. Il ministro dell'Interno: «Sono cospirazionisti antisemiti». In passato altri arresti tra i leader del gruppo 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Germania, arrestati 4 leader del movimento di estrema destra "Cittadini del Reich": "Creato un contro-Stato"

