Gérard Depardieu è stato condannato per aggressione sessuale | si era definito di un’altra epoca

Gérard Depardieu, l'icona del cinema francese, è stata recentemente condannato da un tribunale di Parigi per aggressione sessuale nei confronti di due donne. Il processo, inizialmente previsto per ottobre 2024, è stato posticipato a marzo a causa di motivi di salute dell'attore, che si era definito "di un'altra epoca". Le accuse provengono da una scenografa e un'assistente alla regia.

Un tribunale di Parigi ha condannato l’attore GérardDepardieu per aggressionesessuale ai danni di due donne. Il processo avrebbe dovuto svolgersi già a ottobre del 2024, ma era stato rinviato a marzo per motivi di salute dell’imputato. Le due accusatrici, una scenografa e un’assistente alla regia, hanno scelto di restare anonime, adottando i nomi di fantasia Amélie e Sarah. Come da loro raccontato, l’interprete le ha afferrate con violenza, per poi toccare le loro parti intime, facendo commenti inappropriati e di natura sessuale su di loro; gli assalti sono avvenuti sul set del film Les Volets verts, e risalgono a settembre del 2021.Depardieu non era presente in aula al momento del verdetto, ma si è sempre dichiarato innocente; il suo avvocato ha già annunciato il ricorso. La condanna prevede diciotto mesi di carcere con sospensione della pena, l’ineleggibilità per due anni e l’iscrizione nel registro degli autori di reati sessuali, strumento utilizzato in Francia per prevenire la violenza di genere e facilitare l’identificazione delle persone incriminate o giudicate colpevoli. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it